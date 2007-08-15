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Расписание матчей
Спартак - Селтик
Спартак - Селтик: обзор матча 15 августа 2007
Спартак
15.08.2007, среда, 20:00
Лига Чемпионов
1 : 1
Ответный матч – 1 : 1
Завершен
Селтик
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Спартак - Селтик
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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Информация о матче
Главный судья:
Херберт Фандель
(Кильбург)
Помощники судьи:
Карстен Кадах
Майк Пикель (оба - Германия)
Стадион:
Лужники
Посещаемость:
54000 из 89318 зрителей (60%)
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