Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Депортиво Тачира - Серро Портеньо
Депортиво Тачира - Серро Портеньо: обзор матча 06 апреля 2011
Депортиво Тачира
06.04.2011, среда, 05:00
Кубок Либертадорес, 4 тур
0 : 2
Завершен
Серро Портеньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Депортиво Тачира - Серро Портеньо
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Депортиво Тачира
Кубок Либертадорес, 2 раунд
Депортес Толима
0 : 1
27.02.2026
Депортиво Тачира
Кубок Либертадорес, 2 раунд
Депортиво Тачира
0 : 1
20.02.2026
Депортес Толима
Кубок Либертадорес, 1 раунд
Депортиво Тачира
1 : 0
11.02.2026
Стронгест
Кубок Либертадорес, 1 раунд
Стронгест
2 : 1
04.02.2026
Депортиво Тачира
Кубок Либертадорес, 6 тур
Фламенго
1 : 0
29.05.2025
Депортиво Тачира
Серро Портеньо
Парагвай. Примера, 20 тур
Насьональ
- : -
24.11.2026
Серро Портеньо
Парагвай. Примера, 19 тур
Серро Портеньо
1 : 1
08.11.2026
Депортиво Реколета
Парагвай. Примера, 18 тур
Либертад
0 : 1
05.11.2026
Серро Портеньо
Парагвай. Примера, 17 тур
Серро Портеньо
0 : 2
01.11.2026
Олимпия
Парагвай. Примера, 16 тур
Спортиво Сан-Лоренцо
1 : 3
26.10.2026
Серро Портеньо
Парагвай. Примера, 15 тур
Серро Портеньо
2 : 2
18.10.2026
Спортиво Амелиано
Новости команд
Все
Депортиво Тачира
Серро Портеньо
«Оренбург» пожаловался в ФИФА: подробности
2025.12.28 00:55
Топ-10 самых дорогих зимних продаж в РПЛ в 2025 году
2025.02.22 00:24
2
«Оренбург» объявил об уходе аргентинского игрока
2025.01.15 21:48
Парагвайский клуб купит защитника «Оренбурга», известна сумма трансфера
2025.01.01 21:37
1
«Манчестер Юнайтед» согласовал трансфер левого защитника
2024.12.21 01:10
«Терек» объявил о подписании Вилькера
2016.08.01 20:55
3
Состав «Локомотива» может пополнить венесуэльский защитник
2016.06.23 18:14
8
«Оренбург» пожаловался в ФИФА: подробности
2025.12.28 00:55
Топ-10 самых дорогих зимних продаж в РПЛ в 2025 году
2025.02.22 00:24
2
«Оренбург» объявил об уходе аргентинского игрока
2025.01.15 21:48
Парагвайский клуб купит защитника «Оренбурга», известна сумма трансфера
2025.01.01 21:37
1
«Манчестер Юнайтед» согласовал трансфер левого защитника
2024.12.21 01:10
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+