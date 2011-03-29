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Расписание матчей
Португалия - Финляндия
Португалия - Финляндия: обзор матча 29 марта 2011
Португалия
29.03.2011, вторник, 23:45
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 0
Завершен
Финляндия
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Португалия - Финляндия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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Португалия
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14.11.2026
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Лига наций, 4 тур
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Информация о матче
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