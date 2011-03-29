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Расписание матчей
Ирландия - Уругвай
Ирландия - Уругвай: обзор матча 29 марта 2011
Ирландия
29.03.2011, вторник, 22:45
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 3
Завершен
Уругвай
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Ирландия - Уругвай
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
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