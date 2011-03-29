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Расписание матчей
Перу - Эквадор
Перу - Эквадор: обзор матча 29 марта 2011
Перу
29.03.2011, вторник, 20:00
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 0
Завершен
Эквадор
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Перу - Эквадор
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Перу
- : -
14.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
2 : 0
07.10.2026
Перу
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Канада
2 : 0
03.10.2026
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1 : 1
30.09.2026
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США
4 : 1
26.09.2026
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Перу
1 : 3
09.06.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
- : -
14.11.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
3 : 0
24.09.2026
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2 : 0
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