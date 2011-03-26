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Расписание матчей
Португалия - Чили
Португалия - Чили: обзор матча 26 марта 2011
Португалия
26.03.2011, суббота, 23:45
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 1
Завершен
Чили
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Португалия - Чили
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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