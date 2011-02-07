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Расписание матчей
Карпаты - Шахтер
Карпаты - Шахтер: обзор матча 07 февраля 2011
Карпаты
07.02.2011, понедельник, 21:00
Copa del Sol
1 : 0
Завершен
Шахтер
59'
И. Худобяк
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Карпаты - Шахтер
Замена
И. Тистык
️️️️
Д. Кожанов
+3
Желтая карточка
Д. Коста
Замена
А. Гай
️️️️
В. Кобин
Замена
М. Кополовец
️️️️
А. Тиаго
Замена
В. Виценец
️️️️
А. Гай
ГОЛ! 1:0!
И. Худобяк
Желтая карточка
Бруно
Замена
Бруно
️️️️
В. Виценец
Желтая карточка
В. Кобин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карпаты
1
Виталий Руденко
ВР
35
Игорь Ощипко
ЛЗ
4
Неманья Тубич
ЦЗ
4
Иван Милошевич
ЦЗ
15
Тарас Петривский
ПЗ
9
Денис Кожанов
ЛП
19
Андрей Ткачук
ОП
9
Ярослав Мартынюк
ОП
16
Игорь Худобяк
ПП
7
Лукас
ЦФ
90
Альберто Тиаго
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Шахтер
12
Рустам Худжамов
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
33
Александр Чижов
ЦЗ
32
Николай Ищенко
ЦЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
11
Дуглас Коста
ЛВ
19
Алексей Гай
ОП
25
Виталий Виценец
ЦП
11
Алекс Тейшейра
АП
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Карпаты
22
Андрей Тлумак
ВР
18
Михаил Кополовец
ЛЗ
41
Степан Гирский
ЛЗ
37
Игорь Тистык
ЦЗ
6
Грегор Балажиц
ЦЗ
36
Владимир Гудыма
ЦФ
19
Юрий Габовда
ЦФ
Шахтер
21
Бруно
ОП
4-2-2-2
1
Руденко
35
Ощипко
4
Тубич
4
Милошевич
15
Петривский
19
Ткачук
9
Мартынюк
9
Кожанов
16
Худобяк
90
Тиаго
7
Лукас
4-1-1-3-1
12
Худжамов
14
Кобин
33
Чижов
32
Ищенко
13
Шевчук
19
Гай
25
Виценец
10
Виллиан
11
Тейшейра
11
Коста
4
Адриано
9
Кожанов
37
Тистык
37
Тистык
9
Кожанов
90
Тиаго
18
Кополовец
18
Кополовец
90
Тиаго
25
Виценец
21
Бруно
21
Бруно
25
Виценец
Остались в запасе
Карпаты
Шахтер
36
Владимир Гудыма
ЦФ
19
Юрий Габовда
ЦФ
22
Андрей Тлумак
ВР
41
Степан Гирский
ЛЗ
6
Грегор Балажиц
ЦЗ
Главный тренер
Олег Кононов
Главный тренер
Мирча Луческу
Остались в запасе
36
Владимир Гудыма
ЦФ
19
Юрий Габовда
ЦФ
22
Андрей Тлумак
ВР
41
Степан Гирский
ЛЗ
6
Грегор Балажиц
ЦЗ
Остались в запасе
Главный тренер
Олег Кононов
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Карпаты - Шахтер
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
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Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Карпаты
5 : 0
02.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Карпаты
2 : 2
18.10.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Карпаты
1 : 1
20.09.2026
Верес
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Информация о матче
Стадион:
Украина
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 20:55 (прямая)
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