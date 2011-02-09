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Расписание матчей
Северная Македония - Камерун
Северная Македония - Камерун: обзор матча 09 февраля 2011
Северная Македония
09.02.2011, среда, 19:30
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 1
Завершен
Камерун
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Северная Македония - Камерун
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Северная Македония
Лига наций, 5 тур
Шотландия
- : -
13.11.2026
Северная Македония
Лига наций, 4 тур
Швейцария
3 : 0
06.10.2026
Северная Македония
Лига наций, 3 тур
Северная Македония
0 : 2
03.10.2026
Шотландия
Лига наций, 2 тур
Словения
2 : 0
29.09.2026
Северная Македония
Лига наций, 1 тур
Северная Македония
0 : 3
26.09.2026
Швейцария
Товарищеские матчи. Сборные
Турция
4 : 0
01.06.2026
Северная Македония
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Товарищеские матчи. Сборные
Кот-д'Ивуар
0 : 1
03.10.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
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0 : 2
31.03.2026
Камерун
Кубок африканских наций, 1/4 финала
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0 : 2
09.01.2026
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Кубок африканских наций, 1/8 финала
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Кубок африканских наций, 3 тур
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Камерун
Информация о матче
Стадион:
Тоше Проески
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