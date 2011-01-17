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Расписание матчей
Саудовская Аравия - Япония
Саудовская Аравия - Япония: обзор матча 17 января 2011
Саудовская Аравия
17.01.2011, понедельник, 16:15
Кубок Азии, группа B, 3 тур
0 : 5
Завершен
Япония
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Саудовская Аравия - Япония
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Саудовская Аравия
Товарищеские матчи. Сборные
Саудовская Аравия
- : -
13.11.2026
Южная Корея
Чемпионат мира, 3 тур
Кабо-Верде
0 : 0
27.06.2026
Саудовская Аравия
Чемпионат мира, 2 тур
Испания
4 : 0
21.06.2026
Саудовская Аравия
Чемпионат мира, 1 тур
Саудовская Аравия
1 : 1
16.06.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Саудовская Аравия
0 : 0
10.06.2026
Сенегал
Товарищеские матчи. Сборные
Пуэрто-Рико
0 : 3
06.06.2026
Саудовская Аравия
Япония
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
- : -
14.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
2 : 1
28.09.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 1
24.09.2026
Уругвай
Чемпионат мира, 1/16 финала
Бразилия
2 : 1
29.06.2026
Япония
Чемпионат мира, 3 тур
Япония
1 : 1
26.06.2026
Швеция
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0 : 4
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