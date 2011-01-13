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Расписание матчей
Сирия - Япония
Сирия - Япония: обзор матча 13 января 2011
Сирия
13.01.2011, четверг, 19:15
Кубок Азии, группа B, 2 тур
1 : 2
Завершен
Япония
Матч
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Личные встречи
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Статистика матча Сирия - Япония
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Матчи команд
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