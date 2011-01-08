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Расписание матчей
Кувейт - Китай
Кувейт - Китай: обзор матча 08 января 2011
Кувейт
08.01.2011, суббота, 16:15
Кубок Азии, группа A, 1 тур
0 : 2
Завершен
Китай
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Личные встречи
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Статистика матча Кувейт - Китай
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0
Матчи команд
Кувейт
Товарищеские матчи. Сборные
Кувейт
- : -
13.11.2026
Сирия
Товарищеские матчи. Сборные
Кувейт
1 : 2
18.09.2026
Йемен
Товарищеские матчи. Сборные
Оман
0 : 0
09.06.2026
Кувейт
Товарищеские матчи. Сборные
Таиланд
2 : 2
05.06.2026
Кувейт
Кубок арабских наций, 3 тур
ОАЭ
3 : 1
09.12.2025
Кувейт
Кубок арабских наций, 2 тур
Кувейт
1 : 3
06.12.2025
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Китай
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
- : -
14.11.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
Китай
0 : 1
06.10.2026
Таджикистан
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
0 : 5
02.10.2026
Палестина
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
0 : 3
27.09.2026
Новая Зеландия
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
3 : 0
24.09.2026
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