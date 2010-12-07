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Расписание матчей
Малайзия - Лаос
Малайзия - Лаос: обзор матча 07 декабря 2010
Малайзия
07.12.2010, вторник, 15:30
Товарищеские матчи. Сборные
5 : 1
Завершен
Лаос
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Малайзия - Лаос
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Малайзия
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
- : -
14.11.2026
Малайзия
Отбор Кубка Азии, 6 тур
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31.03.2026
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Отбор Кубка Азии, 4 тур
Малайзия
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