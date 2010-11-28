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Расписание матчей
Йемен - Кувейт
Йемен - Кувейт: обзор матча 28 ноября 2010
Йемен
28.11.2010, воскресенье, 16:00
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 3
Завершен
Кувейт
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Йемен - Кувейт
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Йемен
Товарищеские матчи. Сборные
Бахрейн
- : -
14.11.2026
Йемен
Товарищеские матчи. Сборные
Кувейт
1 : 2
18.09.2026
Йемен
Отбор Кубка Азии, 6 тур
Ливан
0 : 2
04.06.2026
Йемен
Кубок арабских наций, Финал
Коморские острова
5 : 4
26.11.2025
Йемен
Отбор Кубка Азии, 5 тур
Йемен
7 : 1
18.11.2025
Бутан
Отбор Кубка Азии, 4 тур
Йемен
9 : 0
14.10.2025
Бруней
Кувейт
Товарищеские матчи. Сборные
Кувейт
- : -
13.11.2026
Сирия
Товарищеские матчи. Сборные
Кувейт
1 : 2
18.09.2026
Йемен
Товарищеские матчи. Сборные
Оман
0 : 0
09.06.2026
Кувейт
Товарищеские матчи. Сборные
Таиланд
2 : 2
05.06.2026
Кувейт
Кубок арабских наций, 3 тур
ОАЭ
3 : 1
09.12.2025
Кувейт
Кубок арабских наций, 2 тур
Кувейт
1 : 3
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