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Расписание матчей
Нидерланды - Турция
Нидерланды - Турция: обзор матча 17 ноября 2010
Нидерланды
17.11.2010, среда, 22:30
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 0
Завершен
Турция
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Нидерланды - Турция
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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Информация о матче
Стадион:
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