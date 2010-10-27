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Расписание матчей
Германия. Кубок
Эльверсберг - Нюрнберг
Эльверсберг - Нюрнберг: обзор матча 27 октября 2010
Эльверсберг
27.10.2010, среда, 22:30
Германия. Кубок, 1/16 финала
0 : 3
Завершен
Нюрнберг
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Эльверсберг - Нюрнберг
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
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Эльверсберг
0 : 2
27.10.2026
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РБ Лейпциг
4 : 0
24.10.2026
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4 : 3
17.10.2026
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Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
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1 : 3
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Информация о матче
Стадион:
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