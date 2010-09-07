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Аргентина - Испания

07.09.2010, Вторник, 23:55 мск Буэнос-Айрес, стадион Монументаль Товарищеские матчи. Сборные Аргентина - Испания
Товарищеские матчи. Сборные 2009

14 ноября, суббота 22:45 Испания 2:1 Аргентина
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