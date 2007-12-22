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Арсенал - Тоттенхэм
Арсенал - Тоттенхэм: обзор матча 22 декабря 2007
Арсенал
22.12.2007, суббота, 15:45
Англия. Премьер-лига, 18 тур
2 : 1
Завершен
Тоттенхэм
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Статистика матча Арсенал - Тоттенхэм
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