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Расписание матчей
Сельта - Сарагоса
Сельта - Сарагоса: обзор матча 21 августа 2010
Сельта
21.08.2010, суббота, 22:00
Товарищеские матчи
0 : 1
Завершен
Сарагоса
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Сельта - Сарагоса
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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