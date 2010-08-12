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Расписание матчей
Кубок Либертадорес
Гвадалахара - Интернасьонал
Гвадалахара - Интернасьонал: обзор матча 12 августа 2010
Гвадалахара
12.08.2010, четверг, 04:50
Кубок Либертадорес
1 : 2
Ответный матч – 2 : 3
Завершен
Интернасьонал
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Гвадалахара - Интернасьонал
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
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