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Судьи
Главный судья:
Стефан Ланнуа (Булонь-сюр-Мер)

Англия - Венгрия

11.08.2010, Среда, 23:00 мск Лондон, стадион Уэмбли Трансляция: "НТВ+ Футбол" 22:55 (прямая) Товарищеские матчи. Сборные Англия - Венгрия
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