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Расписание матчей
Словакия - Хорватия
Словакия - Хорватия: обзор матча 11 августа 2010
Словакия
11.08.2010, среда, 22:30
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 1
Завершен
Хорватия
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Словакия - Хорватия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Словакия
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13.11.2026
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Лига наций, 4 тур
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03.07.2026
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Информация о матче
Стадион:
Максимир
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