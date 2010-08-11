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Расписание матчей
Турция - Румыния
Турция - Румыния: обзор матча 11 августа 2010
Турция
11.08.2010, среда, 22:00
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 0
Завершен
Румыния
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Турция - Румыния
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Турция
Лига наций, 5 тур
Турция
- : -
12.11.2026
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Лига наций, 4 тур
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3 : 0
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1 : 4
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25.09.2026
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