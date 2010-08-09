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Расписание матчей
Атлетико - Эспаньол
Атлетико - Эспаньол: обзор матча 09 августа 2010
Атлетико
09.08.2010, понедельник, 00:00
Товарищеские матчи
1 : 1
Завершен
Эспаньол
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Атлетико - Эспаньол
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
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08.11.2026
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Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
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Леванте
0 : 2
31.10.2026
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1 : 0
24.10.2026
Депортиво
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Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
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Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
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0 : 1
30.10.2026
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Расинг
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Эспаньол
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17.10.2026
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Испания. Примера, 8 тур
Малага
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09.10.2026
Эспаньол
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