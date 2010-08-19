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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
ПАОК - Фенербахче
ПАОК - Фенербахче: обзор матча 19 августа 2010
ПАОК
19.08.2010, четверг, 22:30
Лига Европы
1 : 0
Ответный матч – 1 : 1
Завершен
Фенербахче
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Статистика матча ПАОК - Фенербахче
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Матчи команд
ПАОК
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ПАОК
- : -
22.11.2026
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01.11.2026
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ОФИ
2 : 1
25.10.2026
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ПАОК
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18.10.2026
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26.10.2026
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