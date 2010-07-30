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Расписание матчей
Бенфика - Фейеноорд
Бенфика - Фейеноорд: обзор матча 30 июля 2010
Бенфика
30.07.2010, пятница, 23:55
Товарищеские матчи
4 : 1
Завершен
Фейеноорд
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Бенфика - Фейеноорд
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
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05.11.2026
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02.11.2026
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21.11.2026
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31.10.2026
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ПСВ
1 : 1
25.10.2026
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Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу да Луж
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