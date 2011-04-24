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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Спортинг - Эспаньол
Спортинг - Эспаньол: обзор матча 24 апреля 2011
Спортинг
24.04.2011, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 33 тур
1 : 0
Завершен
Эспаньол
71'
Н. Ново
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спортинг - Эспаньол
Желтая карточка
Х. Кальехон
Замена
М. Билич
️️️️
М. Де лас Куэвас
Замена
Р. Фонте
️️️️
Л. Гарсия
Замена
А. Васкес
️️️️
И. Алонсо
Замена
Г. Сангой
️️️️
Д. Баррал
ГОЛ! 1:0!
Н. Ново
Замена
Н. Ново
️️️️
А. Каштру
Желтая карточка
А. Ботиа
Желтая карточка
Ж. Амат
Желтая карточка
Х. Маркес
Желтая карточка
И. Алонсо
Замена
Х. Маркес
️️️️
Х. Лопес
Желтая карточка
Х. Лопес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
25
Хуан Пабло
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
14
Иван Эрнандес
ЦЗ
11
Альберто Лора
ЦЗ
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
17
Диего Кастро
ЛВ
10
Начо Касес
ЦП
9
Себастьян Эгурен
ЦП
10
Мигель Де лас Куэвас
ЦП
8
Андре Каштру
АП
18
Давид Баррал
ЦФ
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Эспаньол
13
Идрисс Камени
ВР
5
Рауль Родригес
ЦЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
2
Хавьер Чика
ПЗ
14
Эрнесто Галан
ПЗ
21
Хави Лопес
ЦП
25
Хоан Верду
АП
10
Луис Гарсия
ПВ
24
Иван Алонсо
ЦФ
10
Пабло Освальдо
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Спортинг
15
Грегори Арнолен
ЦЗ
6
Кармело
АП
18
Луис Моран
ПВ
10
Начо Ново
ПВ
9
Мате Билич
ЦФ
10
Гастон Сангой
ЦФ
Эспаньол
1
Кристиан Альварес
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
38
Альберт Каналь
ЦЗ
10
Хави Маркес
ЦП
5
Исайас
ЦП
17
Руи Фонте
ЦФ
9
Альваро Васкес
ЦФ
4-3-2-1
25
Хуан Пабло
3
Анхель
11
Лора
4
Ботиа
14
Эрнандес
10
Касес
9
Эгурен
10
Де лас Куэвас
17
Кастро
8
Каштру
18
Баррал
4-1-2-3
13
Камени
14
Галан
5
Родригес
5
Амат
2
Чика
21
Лопес
10
Луис Гарсия
25
Верду
7
Кальехон
10
Освальдо
24
Алонсо
8
Каштру
10
Ново
10
Ново
8
Каштру
10
Де лас Куэвас
9
Билич
9
Билич
10
Де лас Куэвас
18
Баррал
10
Сангой
10
Сангой
18
Баррал
21
Лопес
10
Хави Маркес
10
Хави Маркес
21
Лопес
10
Луис Гарсия
17
Фонте
17
Фонте
10
Луис Гарсия
24
Алонсо
9
Васкес
9
Васкес
24
Алонсо
Остались в запасе
Спортинг
Эспаньол
15
Грегори Арнолен
ЦЗ
6
Кармело
АП
18
Луис Моран
ПВ
Главный тренер
Маноло Пресиадо
38
Альберт Каналь
ЦЗ
1
Кристиан Альварес
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
5
Исайас
ЦП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
15
Грегори Арнолен
ЦЗ
6
Кармело
АП
18
Луис Моран
ПВ
Остались в запасе
38
Альберт Каналь
ЦЗ
1
Кристиан Альварес
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
5
Исайас
ЦП
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Спортинг - Эспаньол
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Спортинг
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
- : -
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
2 : 1
17.10.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 9 тур
Кадис
0 : 1
11.10.2026
Спортинг
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Антонио Рубинос Перес
(Мадрид)
Стадион:
Эль Молинон
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