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Расписание матчей
Ювентус - Лион
Ювентус - Лион: обзор матча 24 июля 2010
Ювентус
24.07.2010, суббота, 22:45
Товарищеские матчи
2 : 1
Завершен
Лион
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Ювентус - Лион
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
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2 : 2
08.11.2026
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Лига Европы, 4 тур
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1 : 2
05.11.2026
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Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
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2 : 0
28.10.2026
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0 : 2
25.10.2026
Ювентус
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Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
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Франция. Лига 1, 10 тур
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2 : 0
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1 : 1
05.11.2026
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Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Информация о матче
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