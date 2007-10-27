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АПЛ 2026/2027
Рединг - Ньюкасл
Рединг - Ньюкасл: обзор матча 27 октября 2007
Рединг
27.10.2007, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 11 тур
2 : 1
Завершен
Ньюкасл
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Статистика матча Рединг - Ньюкасл
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Матчи команд
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