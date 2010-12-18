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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Депортиво - Спортинг
Депортиво - Спортинг: обзор матча 18 декабря 2010
Депортиво
18.12.2010, суббота, 20:00
Испания. Примера, 16 тур
1 : 1
Завершен
Спортинг
12'
А. Айтами
89'
Д. Кастро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Депортиво - Спортинг
Желтая карточка
Х. Родригес
ГОЛ! 1:1!
Д. Кастро
Пас отдал
А. Лора
Желтая карточка
Д. Арансубиа
Замена
Сауль
️️️️
Х. Карлос Валерон
Замена
М. Де лас Куэвас
️️️️
С. Эгурен
Замена
Г. Перес Айосе
️️️️
Н. Ново
Замена
Рики
️️️️
Адриан
Желтая карточка
А. Ботиа
Желтая карточка
Р. Перес
Замена
М. Билич
️️️️
Л. Моран
Желтая карточка
Л. Моран
Замена
Х. Родригес
️️️️
А. Гуардадо
Желтая карточка
А. Лопо
15'
ГОЛ! 1:0!
А. Айтами
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Депортиво
1
Даниэль Арансубиа
ВР
23
Кнут Риндароу
ЛЗ
22
Альберто Лопо
ЦЗ
16
Артилес Айтами
ЦЗ
19
Диего Колотто
ЦЗ
19
Мануэль Пабло
ПЗ
28
Хуан Домингес
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
21
Хуан Карлос Валерон
АП
20
Адриан
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
Спортинг
25
Хуан Пабло
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
11
Альберто Лора
ЦЗ
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
15
Грегори Арнолен
ЦЗ
17
Диего Кастро
ЛВ
5
Альберто Ривера
ЦП
9
Себастьян Эгурен
ЦП
18
Луис Моран
ПВ
10
Начо Ново
ПВ
18
Давид Баррал
ЦФ
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Депортиво
25
Ману
ВР
15
Лауре
ЦЗ
22
Хуан Родригес
ЦП
12
Сауль
ПВ
11
Рики
ЦФ
24
Рубен Кастро
ЦФ
11
Ноуиоуи Лассад
ЦФ
Спортинг
15
Роберто Канелья
ЦЗ
14
Иван Эрнандес
ЦЗ
7
Гарсиа Перес Айосе
ЛВ
6
Серхио Альварес
ЦП
10
Мигель Де лас Куэвас
ЦП
9
Мате Билич
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Арансубиа
22
Лопо
16
Айтами
19
Колотто
23
Риндароу
19
Пабло
28
Домингес
21
Перес
18
Гуардадо
21
Валерон
20
Адриан
4-2-3-1
25
Хуан Пабло
11
Лора
4
Ботиа
15
Арнолен
3
Анхель
5
Ривера
9
Эгурен
10
Ново
18
Моран
17
Кастро
18
Баррал
18
Гуардадо
22
Родригес
22
Родригес
18
Гуардадо
21
Валерон
12
Сауль
12
Сауль
21
Валерон
20
Адриан
11
Рики
11
Рики
20
Адриан
9
Эгурен
10
Де лас Куэвас
10
Де лас Куэвас
9
Эгурен
10
Ново
7
Айосе
7
Айосе
10
Ново
18
Моран
9
Билич
9
Билич
18
Моран
Остались в запасе
Депортиво
Спортинг
25
Ману
ВР
15
Лауре
ЦЗ
24
Рубен Кастро
ЦФ
11
Ноуиоуи Лассад
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
15
Роберто Канелья
ЦЗ
14
Иван Эрнандес
ЦЗ
6
Серхио Альварес
ЦП
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Остались в запасе
25
Ману
ВР
15
Лауре
ЦЗ
24
Рубен Кастро
ЦФ
11
Ноуиоуи Лассад
ЦФ
Остались в запасе
15
Роберто Канелья
ЦЗ
14
Иван Эрнандес
ЦЗ
6
Серхио Альварес
ЦП
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Статистика матча Депортиво - Спортинг
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Спортинг
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
- : -
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
2 : 1
17.10.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 9 тур
Кадис
0 : 1
11.10.2026
Спортинг
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Веласко Карбальо
(Мадрид)
Стадион:
Риасор
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