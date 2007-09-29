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Бирмингем Сити - Манчестер Юнайтед
Бирмингем Сити - Манчестер Юнайтед: обзор матча 29 сентября 2007
Бирмингем Сити
29.09.2007, суббота, 20:15
Англия. Премьер-лига, 8 тур
0 : 1
Завершен
Манчестер Юнайтед
Матч
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Личные встречи
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Статистика матча Бирмингем Сити - Манчестер Юнайтед
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Матчи команд
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Лига чемпионов, Общий этап
Комо
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21.10.2026
Манчестер Юнайтед
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