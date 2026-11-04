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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Артис - Зброевка
Артис - Зброевка: онлайн-трансляция 20 February 2027
Артис
20.02.2027, Saturday, 17:00
Чехия. Шанс Лига, 22 тур
- : -
Не начался
Зброевка
Матч
Личные встречи
Таблица
Матчи команд
Артис
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Артис
- : -
04.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Артис
2 : 2
31.10.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Теплице
0 : 0
24.10.2026
Артис
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Градец-Кралове
1 : 0
10.10.2026
Артис
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Артис
0 : 0
19.09.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 8 тур
Зброевка
2 : 1
12.09.2026
Артис
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Зброевка
- : -
07.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Сигма
3 : 0
31.10.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Зброевка
2 : 2
24.10.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Словацко
1 : 2
18.10.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Зброевка
0 : 0
10.10.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Млада Болеслав
2 : 0
19.09.2026
Зброевка
Новости команд
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Артис
Зброевка
Чешская «Зброевка» взяла на работу экс-спартаковца
2024.10.02 15:18
1
«Зброевка» с форвардом Базелюком вылетела из высшего дивизиона Чехии
2018.05.19 20:44
3
ЦСКА отдал Базелюка в аренду в чешский клуб
2018.01.11 21:24
22
Базелюк может продолжить карьеру в Чехии
2018.01.10 20:07
6
Коне – обладатель награды «фэйр плей-2017», тоголезец спас жизнь соперника во время матча
2017.10.23 22:36
6
Чешская «Зброевка» взяла на работу экс-спартаковца
2024.10.02 15:18
1
«Зброевка» с форвардом Базелюком вылетела из высшего дивизиона Чехии
2018.05.19 20:44
3
ЦСКА отдал Базелюка в аренду в чешский клуб
2018.01.11 21:24
22
Базелюк может продолжить карьеру в Чехии
2018.01.10 20:07
6
Коне – обладатель награды «фэйр плей-2017», тоголезец спас жизнь соперника во время матча
2017.10.23 22:36
6
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Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Артис
- : -
04.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
- : -
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Фастав
- : -
07.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Градец-Кралове
- : -
07.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Зброевка
- : -
07.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Артис
- : -
04.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
- : -
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Фастав
- : -
07.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Градец-Кралове
- : -
07.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Зброевка
- : -
07.11.2026
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