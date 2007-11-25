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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Гамбург - Ганза
Гамбург - Ганза: обзор матча 25 ноября 2007
Гамбург
25.11.2007, воскресенье, 19:00
Германия. Бундеслига, 14 тур
2 : 0
Завершен
Ганза
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Гамбург - Ганза
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Ганза
Германия. Третья Лига, 14 тур
Дуйсбург
- : -
22.11.2026
Ганза
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ганза
3 : 0
07.11.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 12 тур
Ян Регенсбург
2 : 1
31.10.2026
Ганза
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ганза
1 : 1
24.10.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 10 тур
Алемания
2 : 0
17.10.2026
Ганза
Германия. Третья Лига, 9 тур
Ганза
0 : 2
13.10.2026
Меппен
Информация о матче
Стадион:
Фолькспаркштадион
Посещаемость:
55000 из 57000 зрителей (96%)
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