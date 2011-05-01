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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Марсель - Осер
Марсель - Осер: обзор матча 01 мая 2011
Марсель
01.05.2011, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 33 тур
1 : 1
Завершен
Осер
56'
М. Вальбуэна
77'
Й. Юнг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Марсель - Осер
Замена
Ф. Абриэль
️️️️
Л. Гонсалес
ГОЛ! 1:1!
Й. Юнг
Пас отдал
Д. Дудка
Замена
А. Жиньяк
️️️️
Ж. Айю
Замена
Й. Юнг
️️️️
Ф. Саммаритано
Замена
Э. Ле Таллек
️️️️
В. Бирса
Замена
Ш. Каборе
️️️️
Б. Шейру
ГОЛ! 1:0!
М. Вальбуэна
Пас отдал
А. Айю
Желтая карточка
С. Ангбар
Желтая карточка
А. Кулибали
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
0
Тайе Тайво
ЛЗ
16
Род Фанни
ЦЗ
20
Сулейман Диавара
ЦЗ
5
Габриэль Хайнце
ЦЗ
24
Андре Айю
ЛВ
22
Эдуар Сиссе
ЦП
27
Лучо Гонсалес
ЦП
8
Бенуа Шейру
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Осер
16
Оливье Сорен
ВР
15
Дариуш Дудка
ЛЗ
20
Амаду Сидибе
ЦЗ
6
Адама Кулибали
ЦЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
2
Седрик Ангбар
ПЗ
9
Принс Сегбефиа
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
7
Фредерик Саммаритано
АП
18
Рой Конту
ЦФ
27
Иренеуш Йелень
ЦФ
Главный тренер
Жан Фернандес
Марсель
16
Элинтон Андраде
ВР
26
Жан-Филипп Сабо
ЦЗ
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
77
Шарль Каборе
ОП
5
Лейти Н'Диайе
ЦП
7
Фабрис Абриэль
ПП
10
Андре-Пьер Жиньяк
ЦФ
Осер
30
Симон Понтдем
ВР
90
Амара Калье
ЦЗ
24
Йо-Гук Юнг
ЦФ
22
Максим Буржуа
ЦФ
20
Жюльен Кверсия
ЦФ
14
Энтони Ле Таллек
ЦФ
4-3-2-1
30
Манданда
0
Тайво
20
Диавара
5
Хайнце
16
Фанни
22
Сиссе
27
Гонсалес
8
Шейру
24
Айю
28
Вальбуэна
10
Айю
3-2-2-1-2
16
Сорен
20
Сидибе
6
Кулибали
30
Боли
2
Ангбар
15
Дудка
9
Сегбефиа
23
Бирса
7
Саммаритано
27
Йелень
18
Конту
8
Шейру
77
Каборе
77
Каборе
8
Шейру
27
Гонсалес
7
Абриэль
7
Абриэль
27
Гонсалес
10
Айю
10
Жиньяк
10
Жиньяк
10
Айю
7
Саммаритано
24
Юнг
24
Юнг
7
Саммаритано
23
Бирса
14
Ле Таллек
14
Ле Таллек
23
Бирса
Остались в запасе
Марсель
Осер
26
Жан-Филипп Сабо
ЦЗ
16
Элинтон Андраде
ВР
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
5
Лейти Н'Диайе
ЦП
Главный тренер
Дидье Дешам
30
Симон Понтдем
ВР
90
Амара Калье
ЦЗ
22
Максим Буржуа
ЦФ
20
Жюльен Кверсия
ЦФ
Главный тренер
Жан Фернандес
Остались в запасе
26
Жан-Филипп Сабо
ЦЗ
16
Элинтон Андраде
ВР
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
5
Лейти Н'Диайе
ЦП
Остались в запасе
30
Симон Понтдем
ВР
90
Амара Калье
ЦЗ
22
Максим Буржуа
ЦФ
20
Жюльен Кверсия
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Главный тренер
Жан Фернандес
Статистика матча Марсель - Осер
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Осер
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
0 : 1
07.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Осер
1 : 1
25.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 7 тур
Гавр
1 : 3
18.10.2026
Осер
Франция. Лига 1, 6 тур
Ренн
4 : 1
11.10.2026
Осер
Информация о матче
Главный судья:
Эрве Пиччирилло
(Мартик)
Стадион:
Велодром
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