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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Марсель - ПСЖ
Марсель - ПСЖ: обзор матча 20 марта 2011
Марсель
20.03.2011, воскресенье, 23:00
Франция. Лига 1, 28 тур
2 : 1
Завершен
ПСЖ
16'
Г. Хайнце
36'
А. Айю
28'
К. Шантом
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Марсель - ПСЖ
+3
Желтая карточка
Нене
Замена
Ш. Каборе
️️️️
Б. Шейру
Травма
Л. Реми
Замена
Ж. Клеман
️️️️
К. Шантом
Желтая карточка
М. Эрдинг
Замена
М. Эрдинг
️️️️
М. Бодмер
Замена
Ж. Баэбек
️️️️
Г. Оаро
Замена
Ф. Абриэль
️️️️
А. Жиньяк
Замена
Л. Гонсалес
️️️️
М. Вальбуэна
Желтая карточка
К. Шантом
Желтая карточка
Р. Фанни
ГОЛ! 2:1!
А. Айю
Пас отдал
М. Вальбуэна
ГОЛ! 1:1!
К. Шантом
ГОЛ! 1:0!
Г. Хайнце
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
30
Стив Манданда
(К)
ВР
0
Тайе Тайво
ЛЗ
5
Габриэль Хайнце
ЦЗ
20
Сулейман Диавара
ЦЗ
16
Род Фанни
ПЗ
8
Бенуа Шейру
ЛП
24
Андре Айю
ЛВ
25
Стефан Мбиа
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
10
Андре-Пьер Жиньяк
ЛФ
14
Лоик Реми
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
ПСЖ
0
Грегори Купе
ВР
29
Сиака Тьене
ЛЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
22
Сильвен Арман
ЦЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
12
Нене
ЛП
0
Клод Макелеле
(К)
ЦП
8
Клеман Шантом
ЦП
0
Людовик Жюли
ПП
24
Матье Бодмер
ЦФ
99
Гийом Оаро
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Марсель
16
Элинтон Андраде
ВР
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
77
Шарль Каборе
ОП
27
Лучо Гонсалес
ЦП
22
Эдуар Сиссе
ЦП
7
Фабрис Абриэль
ПП
10
Жордан Айю
ЦФ
ПСЖ
30
Апула Эдель
ВР
6
Зумана Камара
ЦЗ
13
Самми Траоре
ЦЗ
2
Сеара
ПЗ
11
Жереми Клеман
ЦП
38
Жан-Кристоф Баэбек
ЦФ
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
4-2-2-2
30
Манданда
0
Тайво
5
Хайнце
20
Диавара
16
Фанни
8
Шейру
25
Мбиа
24
Айю
28
Вальбуэна
10
Жиньяк
14
Реми
4-4-2
0
Купе
13
Жалле
12
Сахо
22
Арман
29
Тьене
0
Жюли
0
Макелеле
8
Шантом
12
Нене
99
Оаро
24
Бодмер
8
Шейру
77
Каборе
77
Каборе
8
Шейру
28
Вальбуэна
27
Гонсалес
27
Гонсалес
28
Вальбуэна
10
Жиньяк
7
Абриэль
7
Абриэль
10
Жиньяк
8
Шантом
11
Клеман
11
Клеман
8
Шантом
99
Оаро
38
Баэбек
38
Баэбек
99
Оаро
24
Бодмер
9
Эрдинг
9
Эрдинг
24
Бодмер
Остались в запасе
Марсель
ПСЖ
16
Элинтон Андраде
ВР
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
22
Эдуар Сиссе
ЦП
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
30
Апула Эдель
ВР
6
Зумана Камара
ЦЗ
13
Самми Траоре
ЦЗ
2
Сеара
ПЗ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Остались в запасе
16
Элинтон Андраде
ВР
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
22
Эдуар Сиссе
ЦП
10
Жордан Айю
ЦФ
Остались в запасе
30
Апула Эдель
ВР
6
Зумана Камара
ЦЗ
13
Самми Траоре
ЦЗ
2
Сеара
ПЗ
Главный тренер
Дидье Дешам
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Статистика матча Марсель - ПСЖ
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Стефан Бре
(Сент-Брек)
Стадион:
Велодром
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт-Плюс" 22:55 (прямая)
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