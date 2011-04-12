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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Дерби Каунти - Лидс
Дерби Каунти - Лидс: обзор матча 12 апреля 2011
Дерби Каунти
12.04.2011, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 41 тур
2 : 1
Завершен
Лидс
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Статистика матча Дерби Каунти - Лидс
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Матчи команд
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Англия. Чемпионшип, 16 тур
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- : -
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03.11.2026
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Арсенал
2 : 1
10.10.2026
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