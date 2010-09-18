Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Сталь - Энергетик
Сталь - Энергетик: обзор матча 18 сентября 2010
Сталь
18.09.2010, суббота, 18:00
Украина. Первая лига, 11 тур
3 : 1
Завершен
Энергетик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Сталь - Энергетик
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Сталь
Украина. Первая лига, 30 тур
Сталь
0 : 3
03.06.2015
Горняк-Спорт
Украина. Первая лига, 29 тур
Полтава (2007)
3 : 0
30.05.2015
Сталь
Украина. Первая лига, 28 тур
Нафтовик-Укрнафта
3 : 0
23.05.2015
Сталь
Украина. Первая лига, 27 тур
Сталь
0 : 3
16.05.2015
Николаев
Украина. Первая лига, 26 тур
Нива
3 : 0
10.05.2015
Сталь
Энергетик
Украина. Первая лига, 32 тур
Нива
4 : 1
20.05.2012
Энергетик
Украина. Первая лига, 31 тур
Энергетик
1 : 2
15.05.2012
Николаев
Украина. Первая лига, 30 тур
Звезда К
4 : 1
09.05.2012
Энергетик
Украина. Первая лига, 29 тур
Энергетик
2 : 3
02.05.2012
Арсенал
Украина. Первая лига, 28 тур
Нафтовик-Укрнафта
3 : 0
28.04.2012
Энергетик
Информация о матче
Стадион:
Сталь
Новости команд
Все
Сталь
Энергетик
Тренер «Шахтера» Фонсека раскритиковал газон после матча УПЛ
2017.07.29 21:05
Источник: «Ростов» достиг договоренности с Кучуком, белорус возглавит команду на следующей неделе
2017.06.03 16:33
45
Бабич: «У нас грубая команда, а выигрываем случайно»
2016.10.03 07:44
УПЛ. «Шахтер» разгромил киевское «Динамо»
2016.05.01 21:25
5
«Амкар» объявил о переходе Мищенко
2016.02.09 21:37
Тренер «Шахтера» Фонсека раскритиковал газон после матча УПЛ
2017.07.29 21:05
Источник: «Ростов» достиг договоренности с Кучуком, белорус возглавит команду на следующей неделе
2017.06.03 16:33
45
Бабич: «У нас грубая команда, а выигрываем случайно»
2016.10.03 07:44
УПЛ. «Шахтер» разгромил киевское «Динамо»
2016.05.01 21:25
5
«Амкар» объявил о переходе Мищенко
2016.02.09 21:37
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+