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Расписание матчей
Уругвай. Примера
Хувентуд - Прогресо
Хувентуд - Прогресо: обзор матча 12 апреля 2026
Хувентуд
12.04.2026, воскресенье, 21:30
Уругвай. Примера, 11 тур
1 : 0
Завершен
Прогресо
43'
F. Mimbacas
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хувентуд - Прогресо
Завершен
90'
+3
Желтая карточка
A. Paz
90'
+6'
Замена
Agustín Alaniz
️️️️➡️️
Alejo Cruz
87'
Замена
M. Izaguirre
️️️️➡️️
Leonel Roldán
87'
81'
Замена
D. Sanchez
️️️️➡️️
Jonathan Dos Santos
Желтая карточка
Patricio Pernicone
76'
74'
Желтая карточка
Facundo Kidd
68'
Замена
Agustín Daniel Codagnone Puga
️️️️➡️️
Facundo de León
68'
Замена
A. Paz
️️️️➡️️
Matteo Copelotti
68'
Замена
Nicolas Fernandez
️️️️➡️️
Santiago Viera
Замена
Sebastián Guerrero
️️️️➡️️
Fernando Mimbacas
67'
Замена
F. Perez
️️️️➡️️
R. Peralta
67'
Желтая карточка
Renzo Rabino
65'
Замена
J. Boselli
️️️️➡️️
Гастон Перейро
60'
Желтая карточка
Гастон Перейро
47'
45'
+2
Замена
Marcos Paolini
️️️️➡️️
Federico Andueza
45'
+4'
ГОЛ! 1:0!
Fernando Mimbacas
43'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хувентуд
1
Себастьян Соса
ВР
2
Patricio Pernicone
ЦЗ
5
D. Morosini
ЦЗ
23
Emmanuel Más
ЦЗ
16
Renzo Rabino
ЦЗ
14
Leonel Roldán
ЦЗ
19
Emanuel Cecchini
ЦП
37
R. Peralta
ЦП
26
Гастон Перейро
АП
80
Fernando Mimbacas
ЦФ
15
Alejo Cruz
ЦФ
Главный тренер
Диего Монаррис
Прогресо
1
Andrés Mehring
ВР
16
Gianfranco Trasante
ЦЗ
13
Hernan Carroso
ЦЗ
6
Federico Andueza
ЦЗ
14
Facundo Kidd
ЦЗ
24
Santiago Viera
ЦП
5
Agustin Pinheiro
ЦП
17
Facundo de León
ЦП
23
Matteo Copelotti
ЦФ
11
Nahuel López
ЦФ
25
Jonathan Dos Santos
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Мендес
Хувентуд
12
N. Rossi (o.g.)
ВР
21
F. Perez
ЦП
8
M. Izaguirre
ЦП
7
Agustín Alaniz
ЦП
30
G. Gomez
ЦП
11
P. Lago
ЦП
9
Marcelo Perez
ЦФ
27
J. Boselli
ЦФ
90
Sebastián Guerrero
ЦФ
32
Valentín Barrios
ЦФ
Прогресо
33
Agustín Requena
ВР
4
Marcos Paolini
ЦЗ
29
Nicolas Fernandez
ЦЗ
15
Mauro Martín
ЦЗ
3
Federico García
ЦЗ
10
I. Lemmo
ЦП
22
A. Paz
ЦП
30
Agustín Daniel Codagnone Puga
ЦП
7
Fabricio Fernandez Pertusso
ЦП
93
D. Sanchez
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Соса
23
16
14
5
2
19
37
26
Перейро
15
80
4-3-3
1
13
6
14
16
24
5
17
25
11
23
37
21
21
37
14
8
8
14
15
7
7
15
26
Перейро
27
27
26
Перейро
80
90
90
80
6
4
4
6
24
29
29
24
23
22
22
23
17
30
30
17
25
93
93
25
Остались в запасе
Хувентуд
Прогресо
12
N. Rossi (o.g.)
ВР
30
G. Gomez
ЦП
11
P. Lago
ЦП
9
Marcelo Perez
ЦФ
32
Valentín Barrios
ЦФ
Главный тренер
Диего Монаррис
33
Agustín Requena
ВР
15
Mauro Martín
ЦЗ
3
Federico García
ЦЗ
10
I. Lemmo
ЦП
7
Fabricio Fernandez Pertusso
ЦП
Главный тренер
Хавьер Мендес
Остались в запасе
12
N. Rossi (o.g.)
ВР
30
G. Gomez
ЦП
11
P. Lago
ЦП
9
Marcelo Perez
ЦФ
32
Valentín Barrios
ЦФ
Остались в запасе
33
Agustín Requena
ВР
15
Mauro Martín
ЦЗ
3
Federico García
ЦЗ
10
I. Lemmo
ЦП
7
Fabricio Fernandez Pertusso
ЦП
Главный тренер
Диего Монаррис
Главный тренер
Хавьер Мендес
Статистика матча Хувентуд - Прогресо
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Информация о матче
Главный судья:
Esteban Guerra, Uruguay
Стадион:
Estadio Parque Artigas, Las Piedras
Посещаемость:
500
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