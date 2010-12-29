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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Сент-Миррен - Хартс
Сент-Миррен - Хартс: обзор матча 29 декабря 2010
Сент-Миррен
29.12.2010, среда, 22:45
Шотландия. Премьер-Лига, 20 тур
0 : 2
Завершен
Хартс
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Статистика матча Сент-Миррен - Хартс
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Матчи команд
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- : -
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0 : 2
25.10.2026
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Лига конференций, 2 тур
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2 : 0
22.10.2026
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