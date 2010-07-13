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Зальцбург - ХБ Торсхавн
Зальцбург - ХБ Торсхавн: обзор матча 13 июля 2010
Зальцбург
13.07.2010, вторник, 20:00
Лига Чемпионов
5 : 0
Ответный матч – 0 : 1
Завершен
ХБ Торсхавн
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Статистика матча Зальцбург - ХБ Торсхавн
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Матчи команд
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
- : -
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Австрия. Бундеслига, 12 тур
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1 : 3
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ХБ Торсхавн
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Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
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