Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ньюкасл - Сандерленд
Ньюкасл - Сандерленд: обзор матча 31 октября 2010
Ньюкасл
31.10.2010, воскресенье, 16:30
Англия. Премьер-Лига, 10 тур
5 : 1
Завершен
Сандерленд
26'
К. Нолан
34'
К. Нолан
45'
Ш. Амеоби (П)
70'
Ш. Амеоби
75'
К. Нолан
90'
Д. Бент
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ньюкасл - Сандерленд
ГОЛ! 5:1!
Д. Бент
Пас отдал
Д. Менса
Замена
Н. Рэнжер
️️️️
Ш. Амеоби
Желтая карточка
Д. Менса
Замена
Д. Менса
️️️️
Л. Каттермол
ГОЛ! 5:0!
К. Нолан
Пас отдал
Ш. Амеоби
ГОЛ! 4:0!
Ш. Амеоби
Желтая карточка
Л. Каттермол
Замена
К. Ричардсон
️️️️
Д. Уэлбек
Красная карточка
Т. Брамбл
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Ш. Амеоби
Желтая карточка
Д. Симпсон
Желтая карточка
Н. Онуоха
Замена
А. Гьян
️️️️
А. Эль-Мохамади
ГОЛ! 2:0!
К. Нолан
Пас отдал
Э. Кэрролл
Желтая карточка
С. Мальбранк
ГОЛ! 1:0!
К. Нолан
Желтая карточка
Ш. Тиоте
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
23
Тим Крул
ВР
21
Хосе Энрике
ЛЗ
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
2
Фабрисио Колоччини
ЦЗ
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
18
Хонас Гутьеррес
ЛП
24
Шейк Тиоте
ЦП
8
Джоуи Бартон
ЦП
4
Кевин Нолан
ЦП
26
Шола Амеоби
ЦФ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Сандерленд
22
Симон Миньоле
ВР
2
Маркос Ангелери
ЦЗ
19
Титус Брамбл
ЦЗ
5
Недум Онуоха
ЦЗ
6
Майкл Тернер
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
14
Джордан Хендерсон
ЦП
6
Ли Каттермол
ЦП
10
Стид Мальбранк
ПП
10
Даррен Бент
ЦФ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Ньюкасл
1
Оле Сёдерберг
ВР
5
Райан Тэйлор
ЛЗ
24
Джеймс Перч
ЦЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
17
Алан Смит
ЦП
9
Найл Рэнжер
ЦФ
11
Петер Левенкрандс
ЦФ
Сандерленд
1
Крейг Гордон
ВР
15
Киран Ричардсон
ЛЗ
26
Джон Менса
ЦЗ
35
Антон Фердинанд
ЦЗ
4
Пауло Да Силва
ЦЗ
7
Будевейн Зенден
ЦП
3
Асамоа Гьян
ЦФ
4-4-2
23
Крул
21
Энрике
5
Уильямсон
2
Колоччини
2
Симпсон
18
Гутьеррес
8
Бартон
4
Нолан
24
Тиоте
9
Кэрролл
26
Амеоби
3-2-3-2
22
Миньоле
19
Брамбл
5
Онуоха
6
Тернер
27
Эль-Мохамади
2
Ангелери
10
Мальбранк
6
Каттермол
14
Хендерсон
18
Уэлбек
10
Бент
26
Амеоби
9
Рэнжер
9
Рэнжер
26
Амеоби
18
Уэлбек
15
Ричардсон
15
Ричардсон
18
Уэлбек
6
Каттермол
26
Менса
26
Менса
6
Каттермол
27
Эль-Мохамади
3
Гьян
3
Гьян
27
Эль-Мохамади
Остались в запасе
Ньюкасл
Сандерленд
1
Оле Сёдерберг
ВР
5
Райан Тэйлор
ЛЗ
24
Джеймс Перч
ЦЗ
17
Алан Смит
ЦП
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
11
Петер Левенкрандс
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
1
Крейг Гордон
ВР
35
Антон Фердинанд
ЦЗ
4
Пауло Да Силва
ЦЗ
7
Будевейн Зенден
ЦП
Главный тренер
Стив Брюс
Остались в запасе
1
Оле Сёдерберг
ВР
5
Райан Тэйлор
ЛЗ
24
Джеймс Перч
ЦЗ
17
Алан Смит
ЦП
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
11
Петер Левенкрандс
ЦФ
Остались в запасе
1
Крейг Гордон
ВР
35
Антон Фердинанд
ЦЗ
4
Пауло Да Силва
ЦЗ
7
Будевейн Зенден
ЦП
Главный тренер
Крис Хьютон
Главный тренер
Стив Брюс
Статистика матча Ньюкасл - Сандерленд
2
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Информация о матче
Главный судья:
Фил Дауд
(Сток-он-Трент, Стэффордшир)
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
Новости команд
Все
Ньюкасл
Сандерленд
«Сандерленд» – «Челси»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Сандерленда» и «Челси» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Шесть полицейских машин отправились на задержание футболиста «Ньюкасла», вооруженного луком
6 ноября
8
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Фулхэма» и «Ньюкасла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Шесть полицейских машин отправились на задержание футболиста «Ньюкасла», вооруженного луком
6 ноября
8
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Фулхэма» и «Ньюкасла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
«Ньюкасл» – «Эвертон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ньюкасла» и «Эвертона» на победу в матче 9 тура
1 ноября
«Сандерленд» – «Челси»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Сандерленда» и «Челси» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Сандерленд» – «Динамо Загреб»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Сандерленда» и «Динамо Загреб» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Ковентри» и «Сандерленда» на победу в матче 9-го тура
30 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+