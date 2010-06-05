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Расписание матчей
Сербия - Камерун
Сербия - Камерун: обзор матча 05 июня 2010
Сербия
05.06.2010, суббота, 22:30
Товарищеские матчи. Сборные
4 : 3
Завершен
Камерун
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Сербия - Камерун
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Сербия
Лига наций, 5 тур
Сербия
- : -
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
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04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Германия
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01.10.2026
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