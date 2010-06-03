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Расписание матчей
Испания - Южная Корея
Испания - Южная Корея: обзор матча 03 июня 2010
Испания
03.06.2010, четверг, 19:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 0
Завершен
Южная Корея
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Испания - Южная Корея
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Испания
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