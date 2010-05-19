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Расписание матчей
Австрия - Хорватия
Австрия - Хорватия: обзор матча 19 мая 2010
Австрия
19.05.2010, среда, 22:30
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 1
Завершен
Хорватия
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Австрия - Хорватия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
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03.07.2026
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Информация о матче
Стадион:
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