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Расписание матчей
Китай - Южная Корея
Китай - Южная Корея: обзор матча 19 мая 2010
Китай
19.05.2010, среда, 15:30
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 0
Завершен
Южная Корея
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Китай - Южная Корея
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Китай
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
- : -
14.11.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
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