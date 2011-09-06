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Евро-2024
Латвия - Греция
Латвия - Греция: обзор матча 06 сентября 2011
Латвия
06.09.2011, вторник, 22:30
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, группа F, 10 тур
1 : 1
Завершен
Греция
19'
А. Цауня
84'
К. Пападопулос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Латвия - Греция
Желтая карточка
Я. Маниатис
Желтая карточка
А. Руднев
ГОЛ! 1:1!
К. Пападопулос
Замена
Г. Георгиадис
️️️️
Г. Макос
Замена
Я. Маниатис
️️️️
Л. Винтра
Желтая карточка
А. Ванинс
Желтая карточка
Р. Кряуклис
Желтая карточка
К. Пападопулос
Замена
А. Циолис
️️️️
Й. Фетфацидис
+1
Желтая карточка
Я. Зарадукас
Желтая карточка
Ю. Лайзанс
ГОЛ! 1:0!
А. Цауня
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Латвия
1
Андрис Ванинс
ВР
0
Павелc Михадюкc
ЦЗ
0
Ритус Кряуклис
ЦЗ
0
Денис Ивановс
ЦЗ
0
Оскарс Клява
ЦЗ
0
Александр Цауня
ОП
18
Александр Фертовс
ЦП
0
Иванс Лукьяновс
ЦП
5
Алексейс Вишняковс
ЦП
0
Юрис Лайзанс
АП
0
Марис Верпаковскис
ЦФ
Главный тренер
Александр Старков
Греция
13
Михалис Сифакис
ВР
4
Яннис Зарадукас
ЦЗ
4
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
11
Лукас Винтра
ЦЗ
6
Григориос Макос
ЦП
10
Георгиос Карагунис
ЦП
14
Йоаннис Фетфацидис
ЦП
14
Димитриос Салпингидис
ЦФ
9
Никос Либеропулос
ЦФ
7
Георгиос Самарас
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Латвия
1
Павел Дорошев
ВР
2
Виталий Смирнов
ЦЗ
9
Юрий Жигаевс
ЦП
0
Андрейс Переплоткинс
ЦП
7
Ритварс Ругинс
ЦП
0
Артем Руднев
ЦФ
0
Эдгарс Гаурачс
ЦФ
Греция
12
Александрос Цорвас
ВР
0
Авраам Пападопулос
ЦЗ
3
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
2
Яннис Маниатис
ЦЗ
8
Танос Пецос
ЦП
20
Гиоргос Георгиадис
ЦП
6
Александрос Циолис
ЦП
4-1-3-1-1
1
Ванинс
0
Михадюкc
0
Ивановс
0
Клява
0
Кряуклис
0
Цауня
18
Фертовс
0
Лукьяновс
5
Вишняковс
0
Лайзанс
0
Верпаковскис
4-3-3
13
Сифакис
4
Пападопулос
19
Папастатопулос
11
Винтра
4
Зарадукас
6
Макос
10
Карагунис
14
Фетфацидис
7
Самарас
9
Либеропулос
14
Салпингидис
11
Винтра
2
Маниатис
2
Маниатис
11
Винтра
6
Макос
20
Георгиадис
20
Георгиадис
6
Макос
14
Фетфацидис
6
Циолис
6
Циолис
14
Фетфацидис
Остались в запасе
Латвия
Греция
1
Павел Дорошев
ВР
2
Виталий Смирнов
ЦЗ
9
Юрий Жигаевс
ЦП
0
Андрейс Переплоткинс
ЦП
7
Ритварс Ругинс
ЦП
0
Артем Руднев
ЦФ
0
Эдгарс Гаурачс
ЦФ
Главный тренер
Александр Старков
12
Александрос Цорвас
ВР
0
Авраам Пападопулос
ЦЗ
3
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
8
Танос Пецос
ЦП
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Остались в запасе
1
Павел Дорошев
ВР
2
Виталий Смирнов
ЦЗ
9
Юрий Жигаевс
ЦП
0
Андрейс Переплоткинс
ЦП
7
Ритварс Ругинс
ЦП
0
Артем Руднев
ЦФ
0
Эдгарс Гаурачс
ЦФ
Остались в запасе
12
Александрос Цорвас
ВР
0
Авраам Пападопулос
ЦЗ
3
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
8
Танос Пецос
ЦП
Главный тренер
Александр Старков
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Статистика матча Латвия - Греция
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Латвия
Лига наций, 5 тур
Черногория
- : -
12.11.2026
Латвия
Лига наций, 4 тур
Кипр
2 : 1
05.10.2026
Латвия
Лига наций, 3 тур
Латвия
1 : 2
02.10.2026
Черногория
Лига наций, 2 тур
Латвия
0 : 0
28.09.2026
Кипр
Лига наций, 1 тур
Армения
2 : 0
25.09.2026
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Лига наций, Переходные матчи
Латвия
1 : 0
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Лига наций, 5 тур
Нидерланды
- : -
13.11.2026
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Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Греция
2 : 2
01.10.2026
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Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
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Лига наций, 1 тур
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