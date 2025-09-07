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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Франция U20 - Испания U20
Франция U20 - Испания U20: обзор матча 07 September 2025
Франция U20
07.09.2025, Sunday, 12:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 0
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Испания U20
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Статистика матча Франция U20 - Испания U20
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Матчи команд
Франция U20
Молодежный чемпионат мира, Матч за 3-е место
Колумбия U20
1 : 0
18.10.2025
Франция U20
Молодежный чемпионат мира, 1/2 финала
Марокко U20
1 : 1
15.10.2025
Франция U20
Молодежный чемпионат мира, 1/4 финала
Норвегия U20
1 : 2
13.10.2025
Франция U20
Молодежный чемпионат мира, 1/8 финала
Япония U20
0 : 1
09.10.2025
Франция U20
Молодежный чемпионат мира, 3 тур
Новая Каледония U20
0 : 6
05.10.2025
Франция U20
Испания U20
Молодежный чемпионат мира, 1/4 финала
Испания U20
2 : 3
11.10.2025
Колумбия U20
Молодежный чемпионат мира, 1/8 финала
Украина U20
0 : 1
07.10.2025
Испания U20
Молодежный чемпионат мира, 3 тур
Испания U20
1 : 0
04.10.2025
Бразилия U20
Молодежный чемпионат мира, 2 тур
Испания U20
2 : 2
01.10.2025
Мексика U20
Молодежный чемпионат мира, 1 тур
Марокко U20
2 : 0
28.09.2025
Испания U20
Новости команд
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Франция U20
Испания U20
Украина не вышла в финал Евро U19
9 июля
4
Определились финалисты молодежного ЧМ-2025
2025.10.16 13:59
Определились финалисты молодежного ЧМ-2025
2025.10.16 13:59
Украина не вышла в финал Евро U19
9 июля
4
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