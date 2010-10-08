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Расписание матчей
Евро-2024
Греция - Латвия
Греция - Латвия: обзор матча 08 октября 2010
Греция
08.10.2010, пятница, 22:45
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, группа F, 3 тур
1 : 0
Завершен
Латвия
58'
В. Торосидис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Греция - Латвия
Желтая карточка
А. Циолис
Замена
П. Кафес
️️️️
Г. Карагунис
Желтая карточка
Д. Зирнис
Замена
Й. Фетфацидис
️️️️
С. Нинис
Замена
А. Переплоткинс
️️️️
Ю. Лайзанс
Замена
Д. Салпингидис
️️️️
К. Митроглу
Желтая карточка
Ю. Жигаевс
Замена
Г. Карлсонс
️️️️
А. Руднев
Замена
Ю. Жигаевс
️️️️
А. Рубин
ГОЛ! 1:0!
В. Торосидис
Желтая карточка
М. Верпаковскис
Желтая карточка
В. Торосидис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Греция
13
Михалис Сифакис
ВР
3
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
0
Авраам Пападопулос
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
15
Василис Торосидис
ЦЗ
6
Александрос Циолис
ЦП
21
Константинос Кацуранис
ЦП
10
Георгиос Карагунис
ЦП
7
Сотирис Нинис
ЦП
7
Георгиос Самарас
ЦФ
9
Костас Митроглу
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Латвия
1
Андрис Ванинс
ВР
0
Дзинтар Зирнис
ЦЗ
0
Денис Ивановс
ЦЗ
13
Каспарс Горкшс
ЦЗ
0
Оскарс Клява
ЦЗ
0
Александр Цауня
ОП
0
Андрей Рубин
ЦП
0
Виталий Астафьевс
ЦП
0
Юрис Лайзанс
АП
0
Марис Верпаковскис
ЦФ
0
Артем Руднев
ЦФ
Главный тренер
Александр Старков
Греция
12
Александрос Цорвас
ВР
4
Никос Спиропулос
ЛЗ
0
Пантелис Кафес
ЦЗ
11
Лукас Винтра
ЦЗ
14
Йоаннис Фетфацидис
ЦП
14
Димитриос Салпингидис
ЦФ
Латвия
12
Александр Колинько
ВР
0
Павелc Михадюкc
ЦЗ
0
Андрейс Переплоткинс
ЦП
9
Юрий Жигаевс
ЦП
0
Гиртс Карлсонс
ЦФ
4-4-2
13
Сифакис
3
Цавеллас
19
Папастатопулос
15
Торосидис
0
Пападопулос
6
Циолис
10
Карагунис
7
Нинис
21
Кацуранис
9
Митроглу
7
Самарас
4-1-2-1-2
1
Ванинс
0
Ивановс
13
Горкшс
0
Клява
0
Зирнис
0
Цауня
0
Рубин
0
Астафьевс
0
Лайзанс
0
Руднев
0
Верпаковскис
10
Карагунис
0
Кафес
0
Кафес
10
Карагунис
7
Нинис
14
Фетфацидис
14
Фетфацидис
7
Нинис
9
Митроглу
14
Салпингидис
14
Салпингидис
9
Митроглу
0
Лайзанс
0
Переплоткинс
0
Переплоткинс
0
Лайзанс
0
Рубин
9
Жигаевс
9
Жигаевс
0
Рубин
0
Руднев
0
Карлсонс
0
Карлсонс
0
Руднев
Остались в запасе
Греция
Латвия
12
Александрос Цорвас
ВР
4
Никос Спиропулос
ЛЗ
11
Лукас Винтра
ЦЗ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
0
Павелc Михадюкc
ЦЗ
12
Александр Колинько
ВР
Главный тренер
Александр Старков
Остались в запасе
12
Александрос Цорвас
ВР
4
Никос Спиропулос
ЛЗ
11
Лукас Винтра
ЦЗ
Остались в запасе
0
Павелc Михадюкc
ЦЗ
12
Александр Колинько
ВР
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Главный тренер
Александр Старков
Статистика матча Греция - Латвия
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Греция
Лига наций, 5 тур
Нидерланды
- : -
13.11.2026
Греция
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Греция
2 : 2
01.10.2026
Нидерланды
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Лига наций, 1 тур
Сербия
1 : 2
24.09.2026
Греция
Товарищеские матчи. Сборные
Греция
0 : 1
07.06.2026
Италия
Латвия
Лига наций, 5 тур
Черногория
- : -
12.11.2026
Латвия
Лига наций, 4 тур
Кипр
2 : 1
05.10.2026
Латвия
Лига наций, 3 тур
Латвия
1 : 2
02.10.2026
Черногория
Лига наций, 2 тур
Латвия
0 : 0
28.09.2026
Кипр
Лига наций, 1 тур
Армения
2 : 0
25.09.2026
Латвия
Лига наций, Переходные матчи
Латвия
1 : 0
31.03.2026
Гибралтар
Информация о матче
Главный судья:
Антонио Дамато
(Барлетта)
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