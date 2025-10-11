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Расписание матчей
Уругвай. Примера
Серро Ларго - Бостон Ривер
Серро Ларго - Бостон Ривер: обзор матча 11 октября 2025
Серро Ларго
11.10.2025, суббота, 21:00
Уругвай. Примера, 11 тур
2 : 2
Завершен
Бостон Ривер
34'
M. Añasco
45+3'
A. Di Pippa
52'
A. Anello
63'
B. Barcia
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Серро Ларго - Бостон Ривер
Конец матча
Замена
️️️️
C. Gonzalez
86'
79'
Вторая желтая
A. Romero
Замена
E. Cuello Gutiérrez
️️️️
A. Di Pippa
73'
Замена
F. Medina
️️️️
M. Añasco
73'
70'
Замена
J. O'Neil
️️️️
F. Martínez
Замена
A. Perez
️️️️
B. Ferrares
65'
63'
ГОЛ! 2:2!
B. Barcia
52'
ГОЛ! 2:1!
A. Anello
51'
Желтая карточка
A. Romero
46'
Замена
A. Anello
️️️️
Ф. Авенатти
46'
Замена
A. Amado
️️️️
M. Vera
Второй тайм
ГОЛ! 2:0!
A. Di Pippa
45'
+3
ГОЛ! 1:0!
M. Añasco
34'
31'
Желтая карточка
M. Vera
Первый тайм
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Серро Ларго
25
Gino Santilli
ВР
4
Brian Ferrares
ЦЗ
6
Facundo Bonifazi
ЦЗ
5
A. Di Pippa
ЦЗ
5
Martín Gianoli
ЦЗ
2
Facundo Parada Rocha
ЦЗ
18
Cristian Gonzalez
ЦЗ
15
Sebastián Assis
ЦП
14
Lucas Correa
ЦП
10
Maximiliano Añasco
ЦП
29
F. Rossi
ЦФ
Главный тренер
Хуан Джасинто Родригес
Бостон Ривер
1
Bruno Antúnez
ВР
4
Marcos Gómez
ЦЗ
30
Martin Gonzalez
ЦЗ
23
Mateo Rivero
ЦЗ
8
Mauricio Vera
ЦЗ
22
Fredy Martínez
ЦЗ
24
Rafael Haller
ЦЗ
32
Агустин Альбаррасин
ЦП
6
Andrés Romero
ЦП
20
Фелипе Авенатти
ЦФ
9
Alexander González
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Апуд
Серро Ларго
1
Federico Pintado
ВР
29
Ezequiel Olivera
ЦЗ
18
Federico Medina
ЦП
29
I. Perez
ЦП
8
Mario García
ЦП
7
Jeremías Gallard
ЦП
30
Erico Cuello Gutiérrez
ЦП
25
A. Perez
ЦП
20
Franco Delgado
ЦФ
23
Enrique Almeida
ЦФ
Бостон Ривер
33
Ernesto Hernández
ВР
31
Juan Manuel Acosta
ЦЗ
24
Jairo O'Neil
ЦЗ
14
Gerónimo Bortagaray
ЦЗ
7
Facundo Rodríguez
ЦП
26
Facundo Muñoa
ЦП
5
Francisco Barrios
ЦП
30
Baltasar Barcia
ЦП
10
Agustín Amado
ЦП
28
Agustin Anello
ЦФ
3-2-3-1
25
5
2
18
5
6
15
14
10
29
3-2-2-2
1
8
22
24
30
23
32
Альбаррасин
6
9
20
Авенатти
10
18
18
10
5
30
30
5
4
25
25
4
22
24
24
22
5
5
30
30
8
10
10
8
20
Авенатти
28
28
20
Авенатти
Остались в запасе
Серро Ларго
Бостон Ривер
1
Federico Pintado
ВР
29
Ezequiel Olivera
ЦЗ
29
I. Perez
ЦП
8
Mario García
ЦП
7
Jeremías Gallard
ЦП
20
Franco Delgado
ЦФ
23
Enrique Almeida
ЦФ
Главный тренер
Хуан Джасинто Родригес
33
Ernesto Hernández
ВР
31
Juan Manuel Acosta
ЦЗ
14
Gerónimo Bortagaray
ЦЗ
7
Facundo Rodríguez
ЦП
26
Facundo Muñoa
ЦП
Главный тренер
Алехандро Апуд
Остались в запасе
1
Federico Pintado
ВР
29
Ezequiel Olivera
ЦЗ
29
I. Perez
ЦП
8
Mario García
ЦП
7
Jeremías Gallard
ЦП
20
Franco Delgado
ЦФ
23
Enrique Almeida
ЦФ
Остались в запасе
33
Ernesto Hernández
ВР
31
Juan Manuel Acosta
ЦЗ
14
Gerónimo Bortagaray
ЦЗ
7
Facundo Rodríguez
ЦП
26
Facundo Muñoa
ЦП
Главный тренер
Хуан Джасинто Родригес
Главный тренер
Алехандро Апуд
Статистика матча Серро Ларго - Бостон Ривер
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Серро Ларго
Уругвай. Примера, 6 тур
Серро Ларго
0 : 0
13.09.2026
Сентраль Эспаньол
Уругвай. Примера, 5 тур
Монтевидео Сити Торке
2 : 1
05.09.2026
Серро Ларго
Уругвай. Примера, 4 тур
Серро Ларго
1 : 1
31.08.2026
Ливерпуль
Уругвай. Примера, 3 тур
Серро Ларго
1 : 1
22.08.2026
Дефенсор Спортинг
Уругвай. Примера, 2 тур
Монтевидео Уондерерс
1 : 1
16.08.2026
Серро Ларго
Бостон Ривер
Уругвай. Примера, 6 тур
Расинг М
3 : 2
12.09.2026
Бостон Ривер
Уругвай. Примера, 5 тур
Ливерпуль
1 : 0
07.09.2026
Бостон Ривер
Уругвай. Примера, 4 тур
Бостон Ривер
1 : 1
29.08.2026
Серро
Уругвай. Примера, 3 тур
Альбион
2 : 3
21.08.2026
Бостон Ривер
Уругвай. Примера, 2 тур
Бостон Ривер
0 : 0
15.08.2026
Данубио
Информация о матче
Главный судья:
Felipe Vikonis, Uruguay
Стадион:
Estadio Arquitecto Antonio Eleuterio Ubilla, Melo
Посещаемость:
500
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