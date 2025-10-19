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Расписание матчей
Азербайджан. Премьер-лига
Нефтчи - Араз-Нахичевань
Нефтчи - Араз-Нахичевань: обзор матча 19 октября 2025
Нефтчи
19.10.2025, воскресенье, 17:30
Азербайджан. Премьер-лига, 8 тур
2 : 2
Завершен
Араз-Нахичевань
Матч
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Протокол Нефтчи - Араз-Нахичевань
Конец матча
Второй тайм
Первый тайм
Начало матча
Статистика матча Нефтчи - Араз-Нахичевань
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Нефтчи
Лига конференций, 2 раунд
Динамо Мн
- : -
30.07.2026
Нефтчи
Лига конференций, 2 раунд
Нефтчи
2 : 4
22.07.2026
Динамо Мн
Азербайджан. Премьер-лига, 33 тур
Кяпаз
0 : 1
23.05.2026
Нефтчи
Азербайджан. Премьер-лига, 32 тур
Сабах
1 : 2
17.05.2026
Нефтчи
Азербайджан. Премьер-лига, 31 тур
Нефтчи
3 : 0
10.05.2026
Шамахы
Азербайджан. Премьер-лига, 30 тур
Карван
0 : 3
05.05.2026
Нефтчи
Араз-Нахичевань
Азербайджан. Премьер-лига, 33 тур
Араз-Нахичевань
3 : 2
23.05.2026
Зиря
Азербайджан. Премьер-лига, 32 тур
Араз-Нахичевань
2 : 0
15.05.2026
Кяпаз
Азербайджан. Премьер-лига, 31 тур
Сумгаит
2 : 1
09.05.2026
Араз-Нахичевань
Азербайджан. Премьер-лига, 30 тур
Араз-Нахичевань
0 : 1
02.05.2026
Имишли
Азербайджан. Премьер-лига, 29 тур
Габала
1 : 1
25.04.2026
Араз-Нахичевань
Информация о матче
Стадион:
Бакссел арена (8-й км)
Посещаемость:
2800 из 15000 зрителей (18%)
Таблица
Команда
4
Нефтчи
6
Араз-Нахичевань
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7
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-14
46
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