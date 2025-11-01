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Расписание матчей
Венгрия. Национальный чемпионат
Казинцбарцика - Академия Пушкаша
Казинцбарцика - Академия Пушкаша: обзор матча 01 ноября 2025
Казинцбарцика
01.11.2025, суббота, 15:15
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
1 : 3
Завершен
Академия Пушкаша
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Коэффициенты
Протокол Казинцбарцика - Академия Пушкаша
Конец матча
Второй тайм
Первый тайм
Начало матча
Статистика матча Казинцбарцика - Академия Пушкаша
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Информация о матче
Стадион:
Пете Андраш
Посещаемость:
636
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Лидер европейского чемпионата хочет назначить Черчесова
2025.02.12 12:03
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«Рубин» сообщил о трансфере Фамейе в Европу
2025.01.31 21:40
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2025.01.25 09:54
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«Самое большое разочарование»: Черчесов оценил первое с октября поражение «Ференцвароша» в чемпионате
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2 : 2
15.05.2026
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